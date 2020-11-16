Москва выразила соболезнования в связи со смертью главы МИД САР

Москва направила свои соболезнования Сирии в связи с кончиной главы сирийского МИД. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Богданов.

Москва направила свои соболезнования Сирии в связи с кончиной главы сирийского МИД. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Богданов.

Михаил Богданов выразил соболезнования от лица Москвы по поводу смерти главы МИД Сирийской Арабской Республики. По словам дипломата, Россия потеряла искреннего друга и надежного партнера. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни.