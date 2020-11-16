Россия начнет поставки вакцины от COVID-19 в Венесуэлу в начале 2021 года

Поставки российской вакцины от коронавируса в Венесуэлу стартуют в январе 2021 года, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

Поставки российской вакцины от коронавируса в Венесуэлу стартуют в январе 2021 года, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

Как сообщила Родригес, она посетила Россию, где поучаствовала в переговорах на тему вакцины от коронавируса. Вице-президент Венесуэлы сообщила журналистам, что посетила РФПИ, где занимаются вакциной "Спутник V".

"Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины и поставки начиная с января", — сообщила Родригес.

Сейчас в Венесуэле проходят испытания российской вакцины от коронавируса.