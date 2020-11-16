Арест мэра Томска Кляйна обжалуют его адвокаты
Сторона защиты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна намерена обжаловать решение суда относительно ареста чиновника, пишет ТАСС.
Арест томского градоначальника Ивана Кляйна по делу о превышении полномочий обжалуют государственные защитники чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатском бюро.
Напомним, Кляйн был задержан 13 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 2 статья 286 УК РФ). Впрочем, задержанный свою вину не признал, а Кировский суд оставил мэра Томска под стражей на два месяца.
Следствие считает, что глава города Томска Иван Кляйн, являясь основным акционером ОАО "Томское пиво", в 2016 году велел подтасовать информацию о наличии санитарно-защитной зоны вокруг предприятия. Данный подлог повлек впоследствии изменения генплана и ПЗЗ Томска.