Арест мэра Томска Кляйна обжалуют его адвокаты

Сторона защиты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна намерена обжаловать решение суда относительно ареста чиновника, пишет ТАСС.

Сторона защиты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна намерена обжаловать решение суда относительно ареста чиновника, пишет ТАСС.

Арест томского градоначальника Ивана Кляйна по делу о превышении полномочий обжалуют государственные защитники чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатском бюро.

Напомним, Кляйн был задержан 13 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 2 статья 286 УК РФ). Впрочем, задержанный свою вину не признал, а Кировский суд оставил мэра Томска под стражей на два месяца.

Следствие считает, что глава города Томска Иван Кляйн, являясь основным акционером ОАО "Томское пиво", в 2016 году велел подтасовать информацию о наличии санитарно-защитной зоны вокруг предприятия. Данный подлог повлек впоследствии изменения генплана и ПЗЗ Томска.