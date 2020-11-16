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8:28   16 Ноября 2020
Общество

ВВП Японии показал рекордный за 40 лет рост после отмены карантина

ВВП Японии показал рекордный за 40 лет рост после отмены карантина

Объем валового внутреннего продукта ВВП Японии за период с июля по сентябрь увеличился на 21,4% в годовом исчислении. Об этом говорится в квартальном отчете правительства.

ВВП Японии продемонстрировал рост впервые за последние четыре квартала. Согласно данным с июля по сентябрь, за 40 лет данный рост был рекордным.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Частное потребление в то же время увеличилось на 4,7%, экспорт возрос на 7%.

Резкий рост показателей аналитики связывают с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за ситуации с COVID-19, а также началом реализации правительством кампании по восстановлению ресторанного бизнеса и внутреннего туризма.

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#япония #карантин #коронавирус

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