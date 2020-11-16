ВВП Японии показал рекордный за 40 лет рост после отмены карантина

Объем валового внутреннего продукта ВВП Японии за период с июля по сентябрь увеличился на 21,4% в годовом исчислении. Об этом говорится в квартальном отчете правительства.

Объем валового внутреннего продукта ВВП Японии за период с июля по сентябрь увеличился на 21,4% в годовом исчислении. Об этом говорится в квартальном отчете правительства.

ВВП Японии продемонстрировал рост впервые за последние четыре квартала. Согласно данным с июля по сентябрь, за 40 лет данный рост был рекордным.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Частное потребление в то же время увеличилось на 4,7%, экспорт возрос на 7%.

Резкий рост показателей аналитики связывают с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за ситуации с COVID-19, а также началом реализации правительством кампании по восстановлению ресторанного бизнеса и внутреннего туризма.