Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили "исходящую от России" угрозу

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону "российскую угрозу", сообщает "Интерфакс".

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону "российскую угрозу", сообщает "Интерфакс".

Руководители обсудили по телефону "исходящую от России угрозу", а также новые вызовы во взаимоотношениях с Китаем, говорится в официальном сообщении Пентагона.

Политики не обошли стороной актуальные проблемы этого месяца и поговорили о том, как будет осуществляться преемственность политики США после смены государственного лидера.

Миллер вступил в должность только на прошлой неделе. Его назначил президент Дональд Трамп, у которого с министром обороны Марком Эспером были давние разногласия.