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7:41   16 Ноября 2020
Общество

Онколог назвал первые признаки развивающейся опухоли мозга

Онколог назвал первые признаки развивающейся опухоли мозга

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака головного мозга. Об этом сообщает "Пятый канал".

Специалист заявил, что на ранних этапах заболевание бессимптомно. Позже появляются быстрая утомляемость, тошнота, головокружение, тошнота, судороги, потеря сознания, ухудшение зрения и слуха.

Мяснянкин отметил, наиболее распространенным симптомом опухоли является головная боль. Поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушениям в произношении. Так, из речи могут выпадать буквы и словосочетания.

Онколог добавил, что в случае проявления таких симптомов пациенту нужно обратиться к специалисту. Среди причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин назвал генетику, лучевую терапию, метастазы иных опухолей, частые травмы и сотрясения головы.

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#онкология #симптомы #рак мозга

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