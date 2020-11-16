Эксперт заявил о тотальной уязвимости F-22 ВВС США перед китайским J-20

Главный конструктор Ян Вэй раскрыл главное преимущество китайского истребителя J-20 перед американским F-22, сообщает "Военное обозрение".

Главный конструктор Ян Вэй раскрыл главное преимущество китайского истребителя J-20 перед американским F-22, сообщает "Военное обозрение".

Многие эксперты озвучивали мнение, что американский истребитель F-22 во многом выигрывает перед китайским "самолетом-невидимкой"J-20. Создатель этой авиатехники прокомментировал эти выпады и заявил, что у китайских машин есть ряд неоспоримых преимуществ.

Помимо малозаметности и большой топливной емкости, они обладают высокой дальностью — более 1100 км в сравнении с американскими 800 км. Однако задумка конструктора оказалась глубже. Аналитики предположили, что в бою над морем истребители США будут полностью зависеть от танкеров-заправщиков, так как обладают меньшей вместимостью топлива. Китайцам будет достаточно их уничтожить, чтобы опустевшие F-22 не смогли продолжать бой.