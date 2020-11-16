Жена мэра Томска пыталась избавиться от "левых" 1,3 млрд рублей через окно

Супруга задержанного градоначальника Томска Ивана Кляйна Галина пыталась передать личному водителю данные банковских счетов и наличку, когда в дом пришли с обысками.

Супруга задержанного градоначальника Томска Ивана Кляйна Галина пыталась передать личному водителю данные банковских счетов и наличку, когда в дом пришли с обысками.

В пятницу, 13 ноября, утром мэра Томска задержали прямо в своем кабинете во время селекторного совещания. Сотрудники ФСБ вывели 61-летнего Ивана Кляйна из мэрии уже в наручниках. СК сообщил что причина — подозрение в превышении полномочий, а значит градоначальнику "светит" уголовный срок до 7 лет (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Позже силовики нагрянули по месту прописки Кляйна. В то же время хозяйка квартиры Галина Кляйн, которая возглавляет компанию "Томское пиво", выбросила в окно объемный сверток. Выяснилось, что женщина пыталась передать личному водителю несколько миллиардов рублей, ценные бумаги и номера личных банковских счетов.