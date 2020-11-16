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7:02   16 Ноября 2020
Политика

Жена мэра Томска пыталась избавиться от "левых" 1,3 млрд рублей через окно

Жена мэра Томска пыталась избавиться от "левых" 1,3 млрд рублей через окно

Супруга задержанного градоначальника Томска Ивана Кляйна Галина пыталась передать личному водителю данные банковских счетов и наличку, когда в дом пришли с обысками.

В пятницу, 13 ноября, утром мэра Томска задержали прямо в своем кабинете во время селекторного совещания. Сотрудники ФСБ вывели 61-летнего Ивана Кляйна из мэрии уже в наручниках. СК сообщил что причина — подозрение в превышении полномочий, а значит градоначальнику "светит" уголовный срок до 7 лет (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Позже силовики нагрянули по месту прописки Кляйна. В то же время хозяйка квартиры Галина Кляйн, которая возглавляет компанию "Томское пиво", выбросила в окно объемный сверток. Выяснилось, что женщина пыталась передать личному водителю несколько миллиардов рублей, ценные бумаги и номера личных банковских счетов.

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