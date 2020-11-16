Кинотеатры и торговые центры закрылись в Бурятии на две недели

Торговые центры, предприятия общественного питания, салоны красоты и кинотеатры приостановили работу в Бурятии. Они будут закрыты две недели до 30 ноября.

Торговые центры, предприятия общественного питания, салоны красоты и кинотеатры приостановили работу в Бурятии. Они будут закрыты две недели до 30 ноября.

Кафе и рестораны смогут работать только на вынос. Ограничения будут действовать только две недели. Об этом сказано на сайте правительства республики.

"Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", – подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ограничительные меры не коснутся столовых и кафе для работников организаций. Не закроются также предприятия общепита в гостиницах, если они будут обслуживать исключительно проживающих.