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6:16   16 Ноября 2020
Общество

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС

Запуск миссии Crew Dragon состоялся сегодня в 3:27 по мск. Это 1-я долгосрочная миссия на МКС и 2-й полет с экипажем из четырех астронавтов на пилотируемом корабле.

Старт американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX состоялся на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. В состав экипажа корабля Crew Dragon входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Стыковка ожидается 17 ноября примерно в 7:00 по мск (4:00 UTC). Полет до станции продлится около 28 часов. Миссия экипажа продлится шесть месяцев.

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