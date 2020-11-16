Таиланд пустит на свою территорию только туристов с 1,2 млн рублей на счету

Власти Таиланда открыли свои границы для туристов, но выдвинули для них несколько условий. В частности, на счету в банке должно быть более 1,2 млн рублей, пишет Travel off Path.

Власти Таиланда открыли свои границы для туристов, но выдвинули для них несколько условий. В частности, на счету в банке должно быть более 1,2 млн рублей, пишет Travel off Path.

На банковском счету у туриста должно быть не менее 16,3 тыс. долларов, что в переводе на рубли составляет более 1,2 млн рублей. Также путешественнику нужно будет оформить страховку стоимостью от 100 тыс. долларов, чтобы суметь оплатить лечение коронавирусной инфекции.

Туристов обязали сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех суток до полета. Результат должен быть отрицательным. После прибытия в Таиланд потребуется сдать аналогичный тест.