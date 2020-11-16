Дональд Трамп угрожает Китаю жесткими санкциями

Лидер США Дональд Трамп пригрозил Китаю жесткими санкциями до конца своего президентского срока, сообщает РИА Новости.

Лидер США Дональд Трамп пригрозил Китаю жесткими санкциями до конца своего президентского срока, сообщает РИА Новости.

Представители администрации Трампа обсуждают наказание для Поднебесной. Среди вариантов — введение жестких санкций или значительное сокращение торговли с китайскими компаниями и госструктурами. Причина — нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконга, а также угроза национальной безопасности Америки.

Еще одним столкновением во взаимоотношениях двух стран стало использование принудительного труда китайскими предпринимателями в отрасли рыбной ловли.

Пекин должен стать ответственным игроком на мировой арене, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.