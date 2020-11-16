Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:28   16 Ноября 2020
Политика

Дональд Трамп угрожает Китаю жесткими санкциями

Дональд Трамп угрожает Китаю жесткими санкциями

Лидер США Дональд Трамп пригрозил Китаю жесткими санкциями до конца своего президентского срока, сообщает РИА Новости.

Представители администрации Трампа обсуждают наказание для Поднебесной. Среди вариантов — введение жестких санкций или значительное сокращение торговли с китайскими компаниями и госструктурами. Причина — нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконга, а также угроза национальной безопасности Америки.

Еще одним столкновением во взаимоотношениях двух стран стало использование принудительного труда китайскими предпринимателями в отрасли рыбной ловли.

Пекин должен стать ответственным игроком на мировой арене, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #китай #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров