СМИ сообщили о смерти главы МИД Сирии Муаллема

Глава МИД Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на данные министерства.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на данные министерства.

Муаллем также являлся вице-премьером республики. Причина смерти остается неизвестной, обстоятельства уточняются.

Муаллем возглавлял сирийский МИД с 2006 года. В этом министерстве он работал с 1964 года, был послом республики в нескольких странах, включая США.

Муаллем родился в сирийском Дамаске в 1941 году. Учился в Каирском университете на направлении "экономика". Женат, в браке родилось трое детей.