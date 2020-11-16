Эстония объявила о новых ограничениях по коронавирусу

Эстонские власти из-за повышения количества зараженных коронавирусом с 16 ноября ввели новые ограничения.

Эстонские власти из-за повышения количества зараженных коронавирусом с 16 ноября ввели новые ограничения.

Правительство настоятельно советуют всем работникам уходить на дистанционный режим и отказаться от любых совместных мероприятий.

Теперь в магазинах и торговых центрах эстонцы могут передвигаться только парами, находясь на удалении от других людей не менее 2 метров. Ограничения не распространяются на членов одной семьи.

В предприятиях общепита можно находиться группами до 10 человек, также необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Заведения питания и сфера развлечений в полночь закроются и начнут работу с 6 часов утра.

Публичные мероприятия можно посещать при условии, если число участников не будет превышать 750 человек.