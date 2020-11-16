4:44 16 Ноября 2020Общество
Эстония объявила о новых ограничениях по коронавирусу
Эстонские власти из-за повышения количества зараженных коронавирусом с 16 ноября ввели новые ограничения.
Эстонские власти из-за повышения количества зараженных коронавирусом с 16 ноября ввели новые ограничения.
Правительство настоятельно советуют всем работникам уходить на дистанционный режим и отказаться от любых совместных мероприятий.
Теперь в магазинах и торговых центрах эстонцы могут передвигаться только парами, находясь на удалении от других людей не менее 2 метров. Ограничения не распространяются на членов одной семьи.
В предприятиях общепита можно находиться группами до 10 человек, также необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Заведения питания и сфера развлечений в полночь закроются и начнут работу с 6 часов утра.
Публичные мероприятия можно посещать при условии, если число участников не будет превышать 750 человек.