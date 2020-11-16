Ким Чен Ын появился на публике спустя 27 дней отсутствия

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Он появился на публике спустя 27 дней отсутствия, сообщило агентство Yonhap.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Он появился на публике спустя 27 дней отсутствия, сообщило агентство Yonhap.

О заседании, в котором участвовал Ким Чен Ын, рассказала издающаяся на территории Японии газета "Чосон синбо". Там в присутствии партийной ячейки Пхеньянского медицинского института обсуждали необходимость укрепления системы здравоохранения КНДР в условиях пандемии коронавируса.

В октябре Ким Чен Ын побывал на кладбище, расположенном в провинции Пхенан-Намдо. Лидер КНДР почтил память китайских народных добровольцев, которые погибли во время Корейской войны.