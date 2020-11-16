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4:20   16 Ноября 2020
Политика

Ким Чен Ын появился на публике спустя 27 дней отсутствия

Ким Чен Ын появился на публике спустя 27 дней отсутствия

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Он появился на публике спустя 27 дней отсутствия, сообщило агентство Yonhap.

О заседании, в котором участвовал Ким Чен Ын, рассказала издающаяся на территории Японии газета "Чосон синбо". Там в присутствии партийной ячейки Пхеньянского медицинского института обсуждали необходимость укрепления системы здравоохранения КНДР в условиях пандемии коронавируса.

В октябре Ким Чен Ын побывал на кладбище, расположенном в провинции Пхенан-Намдо. Лидер КНДР почтил память китайских народных добровольцев, которые погибли во время Корейской войны.

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