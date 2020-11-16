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3:54   16 Ноября 2020
Политика

Лидирующая на выборах в Молдавии Санду заявила о желании объединить народ

Лидирующая на выборах в Молдавии Санду заявила о желании объединить народ

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов. Она заявила, что в случае победы хочет объединить общество.

Санду отметила, что в настоящее время население Молдавии разобщено. Информацией об этом поделился ТАСС.

"Мы должны объединить разобщенное по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой", – подчеркнула кандидат в президенты.

Во втором туре президентских выборов в Молдавии явка превысила 52%. Серьезных нарушений во время голосования, как отметил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан, зафиксировано не было.

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#молдавия #санду #выборы президента молдавии

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