3:54 16 Ноября 2020Политика
Лидирующая на выборах в Молдавии Санду заявила о желании объединить народ
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов. Она заявила, что в случае победы хочет объединить общество.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов. Она заявила, что в случае победы хочет объединить общество.
Санду отметила, что в настоящее время население Молдавии разобщено. Информацией об этом поделился ТАСС.
"Мы должны объединить разобщенное по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой", – подчеркнула кандидат в президенты.
Во втором туре президентских выборов в Молдавии явка превысила 52%. Серьезных нарушений во время голосования, как отметил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан, зафиксировано не было.