Трамп объявил о намерении подать "крупные иски" о нарушениях на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подать крупные иски о нарушениях на президентских выборах, соответствующий пост он выложил на своей странице в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подать крупные иски о нарушениях на президентских выборах, соответствующий пост он выложил на своей странице в Twitter.

Трамп угрожает подачей "крупных исков", которые демонстрируют неконституционный характер американских президентских выборов.

"Многие из судебных исков, подающихся по всей стране, поступили не от нас, а от тех, кто видел ужасные нарушения. Крупные иски от нас, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде!", — написал президент.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но победителя еще не огласили, так как в некоторых штатах не посчитали голоса. Многие СМИ присваивают победу кандидату от демократов Джо Байдену, который набирает 290 голосов выборщиков против 232 набранных Трампом. Сам республиканец не намерен сдаваться. Он заявил, что будет отстаивать победу в суде.