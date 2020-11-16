ЦИК Молдавии сообщил о победе Майи Санду на выборах президента страны

Бывший премьер Молдавии Майя Санду лидирует на президентских выборах после обработки 100 процентов протоколов внутри страны.

Бывший премьер Молдавии Майя Санду лидирует на президентских выборах после обработки 100 процентов протоколов внутри страны.

ЦИК Молдавии сообщил, что во втором туре соперниками стали баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Отмечается, что Санду набрала 56,28% голосов, в то время как за Додона проголосовали 43,72% избирателей.

Всего обработано 98,69 % протоколов. Подсчет голосов продолжается в США и Канаде.