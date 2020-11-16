2:23 16 Ноября 2020Общество
Новый глава Минтранса РФ Савельев заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заболел COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заболел COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно сообщению министерства, тест главы Минтранса показал положительный результат. Савельев ушел на самоизоляцию.
Временно исполнять обязанность главы ведомства будет его первый заместитель — глава Росавиации Александр Нерадько.
Савельева назначили министром транспорта десятого ноября. Он занимал должность гендиректора "Аэрофлота" с 2009 года. В разное время он находился на различных должностях в "Газпроме", банке "Россия" и был замминистра экономразвития и торговли РФ.