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2:01   16 Ноября 2020
Общество

Черноплодка на 97% эффективна в борьбе с коронавирусом

Черноплодка на 97% эффективна в борьбе с коронавирусом

Группа вирусологов из немецкого университета сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме.

Респираторные вирусы первоначально поражают носоглотку и ротоглотку, где они усиливаются, вызывают симптомы и могут также передаваться новым хозяевам. В стенах Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай способствуют подавлению вируса, а также смягчает симптомы при заражении.

"Черноплодная рябина на 97 процентов подавляла активность SARS-СoV-2 и еще более результативно – вируса гриппа", — говорят ученые.

Накануне сообщалось, что массовое применение препарата может начаться в ближайшие недели. Вакцину начнут использовать в том случае, если первые результаты продемонстрируют эффективность ее действия, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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