СМИ сообщили о задержании мэра Волгодонска

Мэр города Волгодонска в Ростовской области Виктор Мельников задержан. Об этом сообщает ростовский Telegram-канал rstv01.

Мэр города Волгодонска в Ростовской области Виктор Мельников задержан. Об этом сообщает ростовский Telegram-канал rstv01.

Источник ссылается на следователей. По информации канала, Мельников может быть причастен к хищению 16 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог. Мэр города мог подговаривать коммунальщиков принять у подрядчика незаконные акты о выполнении работ.

Официальной информации о задержании Мельникова не поступало. В правоохранительных органах не подтверждают и не опровергают данную информацию.