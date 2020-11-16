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1:20   16 Ноября 2020
Общество

СМИ сообщили о задержании мэра Волгодонска

СМИ сообщили о задержании мэра Волгодонска

Мэр города Волгодонска в Ростовской области Виктор Мельников задержан. Об этом сообщает ростовский Telegram-канал rstv01.

Источник ссылается на следователей. По информации канала, Мельников может быть причастен к хищению 16 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог. Мэр города мог подговаривать коммунальщиков принять у подрядчика незаконные акты о выполнении работ.

Официальной информации о задержании Мельникова не поступало. В правоохранительных органах не подтверждают и не опровергают данную информацию.

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#волгодонск #мэр города #задержэание

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