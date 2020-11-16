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0:48   16 Ноября 2020
Политика

ЦИК опубликовал первые результаты президентских выборов в Молдавии

ЦИК опубликовал первые результаты президентских выборов в Молдавии

Результаты второго тура президентских выборов в Молдавии определили лидерство экс-премьера страны и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду, сообщает ЦИК.

Она набирает 51,73% голосов избирателей после обработки 80% протоколов. Нынешний президент Игорь Додон набрал 48,27%. По закону, победит кандидат, получивший более половины голосов.

Второй тур выборов прошел в стране в минувшее воскресенье. Граждане выбирали президента республики на ближайшие четыре года.

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#выборы #молдавия #президент

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