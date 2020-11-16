ЦИК опубликовал первые результаты президентских выборов в Молдавии

Результаты второго тура президентских выборов в Молдавии определили лидерство экс-премьера страны и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду, сообщает ЦИК.

Результаты второго тура президентских выборов в Молдавии определили лидерство экс-премьера страны и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду, сообщает ЦИК.

Она набирает 51,73% голосов избирателей после обработки 80% протоколов. Нынешний президент Игорь Додон набрал 48,27%. По закону, победит кандидат, получивший более половины голосов.

Второй тур выборов прошел в стране в минувшее воскресенье. Граждане выбирали президента республики на ближайшие четыре года.