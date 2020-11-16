Белоруссия может начать массовую вакцинацию "Спутником V" в 2021 году

Массовая вакцинация российским препаратом от COVID-19 "Спутник V" может начаться в Белоруссии в 2021 году. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Александр Тарасенко.

Массовая вакцинация российским препаратом от COVID-19 "Спутник V" может начаться в Белоруссии в 2021 году. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Александр Тарасенко.

Исследования препарата завершатся в конце ноября, после чего станет понятна эффективность вакцины. Пока в Белоруссии уже принято решение, что применять лекарство будут в 2021 году, пояснил Тарасенко в эфире "Беларусь-1".

Он добавил, что первыми вакцинацию должны будут пройти медработники, педагоги и военнообязанные. По его словам, у добровольцев, которым ввели российский препарат, нет проблем с самочувствием.

Белоруссия первой среди других стран стала проводить клинические исследования "Спутника V" после регистрации в России.