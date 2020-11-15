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23:59   15 Ноября 2020
Общество

Премьер Британии ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Премьер Британии ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на повторную самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает офис премьера.

Симптомов заболевания у британского премьера не наблюдается, сообщили на Даунинг-стрит.

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#великобритания #борис джонсон #коронавирус

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