Премьер Британии ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на повторную самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает офис премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на повторную самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает офис премьера.

Симптомов заболевания у британского премьера не наблюдается, сообщили на Даунинг-стрит.