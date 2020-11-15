23:59 15 Ноября 2020Общество
Премьер Британии ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на повторную самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает офис премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на повторную самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает офис премьера.
Симптомов заболевания у британского премьера не наблюдается, сообщили на Даунинг-стрит.