Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом и нашел в этом "позитив"

Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что ему удалось найти позитив в заражении коронавирусом и посмотреть на COVID-19 глазами пациента.

Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что ему удалось найти позитив в заражении коронавирусом и посмотреть на COVID-19 глазами пациента.

Степанов выложил в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что ему, как и всем, не нравится болеть, но он попытался найти в этом позитивные моменты. По его словам, он сможет на своем опыте пройти весь путь пациента и протоколы лечения. Руководитель Минздрава отметил, что его болезнь также поможет выявлять все недочеты в системе здравоохранения.

Глава украинского Минздрава позже сообщил о первых обнаруженных трудностях. Он написал, что столкнулся с проблемой невозможности подписания декларации с семейным врачом онлайн. По его словам, на неделе нужно решить эту проблему.