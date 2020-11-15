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23:42   15 Ноября 2020
Общество

Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом и нашел в этом "позитив"

Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом и нашел в этом "позитив"

Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что ему удалось найти позитив в заражении коронавирусом и посмотреть на COVID-19 глазами пациента.

Степанов выложил в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что ему, как и всем, не нравится болеть, но он попытался найти в этом позитивные моменты. По его словам, он сможет на своем опыте пройти весь путь пациента и протоколы лечения. Руководитель Минздрава отметил, что его болезнь также поможет выявлять все недочеты в системе здравоохранения.

Глава украинского Минздрава позже сообщил о первых обнаруженных трудностях. Он написал, что столкнулся с проблемой невозможности подписания декларации с семейным врачом онлайн. По его словам, на неделе нужно решить эту проблему.

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#украина #минздрав #коронавирус

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