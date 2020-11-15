За сутки в Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в медицинских учреждениях столицы скончались 72 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

За прошедшие сутки в медицинских учреждениях столицы скончались 72 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщили представители оперштаба в официальном Telegram-канале. На данный момент общее число жертв в городе достигло 7859 москвичей. Ранее специалисты сообщали о 75 умерших.

Ранее гендиректор компании BioNTech Угур Сахин рассказал, когда миру стоит ожидать спада пандемии. По мнению специалиста, предстоящая зима будет тяжелым периодом, так как препарат от коронавируса пока не сможет оказать эффекта, необходимого для снижения роста заболеваемости. Однако со временем высокоэффективная вакцина сократит распространение коронавируса в два раза.