Гидрометцентр предрекает погодные аномалии по всей России

Гидрометцентр заявил, что россиян ожидает погодная аномалия, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гидрометцентр заявил, что россиян ожидает погодная аномалия, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Россиян азиатской части страны ожидает потепление, рассказал собеседник издания. Жители Новосибирска, Екатеринбурга и других городов застанут неожиданное бабье лето — температура повысится на 12–20 градусов выше нормы.

Север европейской части России тоже войдет в зону аномального тепла — 4-8 градусов выше нормы.

Юг европейской части ожидает похолодание. Ростовская область, Краснодарский край и другие солнечные регионы претерпят понижение температуры на 4–6 градусов ниже нормы.

Все эти изменения вступят в силу в течение недели, утверждает эксперт. По словам руководителя, погода будет неоднородной по всей России.