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22:22   15 Ноября 2020
Политика

Власти Армении возмутились осквернением храма в Шуши

Власти Армении возмутились осквернением храма в Шуши

МИД Армении опубликовал сообщение, в котором осудил осквернение собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, сообщает РИА Новости.

Власти Армении с негодованием прокомментировали события ночи с 9 на 10 ноября, когда азербайджанцы ворвались в церковь Казанчецоц и оставили надписи на стенах древнего собора. МИД страны выразили свои мысли в официальном сообщении, где заявили, что это яркая демонстрация антиармянских настроений.

Также авторы назвали произошедшее вандализмом и нетерпимостью. Они призвали международное религиозное сообщество вмешаться и прекратить разрушение уникальных памятников культуры, истории и религии.

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#армения #религия #церковь

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