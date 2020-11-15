Власти Армении возмутились осквернением храма в Шуши

МИД Армении опубликовал сообщение, в котором осудил осквернение собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, сообщает РИА Новости.

МИД Армении опубликовал сообщение, в котором осудил осквернение собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, сообщает РИА Новости.

Власти Армении с негодованием прокомментировали события ночи с 9 на 10 ноября, когда азербайджанцы ворвались в церковь Казанчецоц и оставили надписи на стенах древнего собора. МИД страны выразили свои мысли в официальном сообщении, где заявили, что это яркая демонстрация антиармянских настроений.

Также авторы назвали произошедшее вандализмом и нетерпимостью. Они призвали международное религиозное сообщество вмешаться и прекратить разрушение уникальных памятников культуры, истории и религии.