Новый президент Перу продержался на посту только десять дней

Президент Перу Мануэль Мерино покидает свой пост на фоне продолжающихся акций протеста. Накануне при разгоне митинга погибли два человека и почти 100 пострадали.

Президент Перу Мануэль Мерино покидает свой пост на фоне продолжающихся акций протеста. Накануне при разгоне митинга погибли два человека и почти 100 пострадали.

В эфире радио RPP Мерино заявил, что Перу проходит через один из самых серьезных политических кризисов.

"Хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики. Призываю к миру и единению всех перуанцев", — сказал он.

До этого перуанский конгресс признал недееспособным президента Мартина Вискарру, который подозревался во взяточничестве, и объявил ему импичмент. Вакантное место занял спикер конгресса Мерино. После его назначения в Перу начались массовые протесты, обернувшиеся жертвами и большим количеством пострадавших.

Мерино удалось продержаться на посту только десять дней.