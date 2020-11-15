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22:02   15 Ноября 2020
Политика

Новый президент Перу продержался на посту только десять дней

Новый президент Перу продержался на посту только десять дней

Президент Перу Мануэль Мерино покидает свой пост на фоне продолжающихся акций протеста. Накануне при разгоне митинга погибли два человека и почти 100 пострадали. 

В эфире радио RPP Мерино заявил, что Перу проходит через один из самых серьезных политических кризисов.

"Хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики. Призываю к миру и единению всех перуанцев", — сказал он.

До этого перуанский конгресс признал недееспособным президента Мартина Вискарру, который подозревался во взяточничестве, и объявил ему импичмент. Вакантное место занял спикер конгресса Мерино. После его назначения в Перу начались массовые протесты, обернувшиеся жертвами и большим количеством пострадавших.

Мерино удалось продержаться на посту только десять дней.

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#протесты #перу #Мерино

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