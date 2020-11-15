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21:39   15 Ноября 2020
Политика

Президент НКР оценил создание российского гуманитарного центра

Президент НКР оценил создание российского гуманитарного центра

Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян провел встречу по обсуждению гуманитарной обстановки в регионе.

Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян написал в Facebook, что одобрил создание межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан по приказу Шойгу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

На встрече с первым заместителем военного прокурора Южного военного округа полковником Дмитрием Шуваркиным Арутюнян подчеркнул, что в ходе встречи была отмечена важность начала обмена пленными, а также телами погибших. О создании межведомственного гуманитарного центра объявил президент России Владимир Путин в пятницу. Он отметил, что центр будет заниматься возвращением беженцев.

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#россия #карабах #нкр

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