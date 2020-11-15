Ангажированность МООНПЛ помешает политическому диалогу в Тунисе

Форум политического диалога по Ливии в Тунисе поможет в разрешении военно-политического кризиса.

Форум политического диалога по Ливии в Тунисе поможет в разрешении военно-политического кризиса.

На форуме собрались 75 делегатов из различных регионов африканского государства и представители ООН, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Он стартовал 9 ноября. Участники должны обсудить формирование единых органов власти в Ливии, проведение президентских и парламентских выборов.

Эксперты по-разному оценивают предполагаемые результаты работы форума. Представители арабского издания Al-Ainal-Ikhbariya считают итоги встречи нелегитимными. МООНПЛ может попытаться навязать свою волю, которая будет аналогична предыдущей политической ситуации.

Член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Али Тикбали сообщил о предполагаемом расколе на форуме. Он считает, что выборы не разрешат проблем африканского государства.