Тигран Кеосаян обругал Пашиняна за поражение в Нагорном Карабахе

Режиссер Тигран Кеосаян подверг жесткой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна на своем Youtube-канале из-за поражения в Нагорно-Карабахской Республике.

Режиссер Тигран Кеосаян подверг жесткой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна на своем Youtube-канале из-за поражения в Нагорно-Карабахской Республике.

Кеосаян эмоционально раскритиковал Пашиняна и его поражение в Нагорном Карабахе в своей передаче на канале "Кеосаян daily". Премьер-министр Армении не приобретает новые вооружения и отказывается от участия России в миротворческом процессе. По мнению Кеосаяна, Пашинян слшуается США, которые не хотят, чтобы Россия усилила влияние на Кавказе.

Режиссер сопроводил свою речь ругательствами и назвал армянского политика предателем, который навсегда останется таким в памяти жителей Армении.