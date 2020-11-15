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20:59   15 Ноября 2020
Политика

Insider прокомментировал стычки между сторонниками и противниками Трампа

Insider прокомментировал стычки между сторонниками и противниками Трампа

Яростные столкновения противников и сторонников президента США Дональда Трампа привели к хаосу в Вашингтоне.

В субботу, 14 ноября, в Вашингтоне прошла акция в поддержку Дональда Трампа под лозунгом "Снова сделаем Америку великой". После "марша миллионов" противники и сторонники американского лидера затеяли драки и ссоры на всю ночь, пишет Insider. В ходе стычек арестовали минимум 10 человек.

Журналисты публиковали множество видеозаписей с места конфликта. На роликах видно, как противники действующего президента угрожают его сторонникам и нападают на них.

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#сша #вашингтон #стычки

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