Insider прокомментировал стычки между сторонниками и противниками Трампа

Яростные столкновения противников и сторонников президента США Дональда Трампа привели к хаосу в Вашингтоне.

Яростные столкновения противников и сторонников президента США Дональда Трампа привели к хаосу в Вашингтоне.

В субботу, 14 ноября, в Вашингтоне прошла акция в поддержку Дональда Трампа под лозунгом "Снова сделаем Америку великой". После "марша миллионов" противники и сторонники американского лидера затеяли драки и ссоры на всю ночь, пишет Insider. В ходе стычек арестовали минимум 10 человек.

Журналисты публиковали множество видеозаписей с места конфликта. На роликах видно, как противники действующего президента угрожают его сторонникам и нападают на них.