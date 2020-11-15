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20:59   15 Ноября 2020
Общество

Запад показал свое отношение к сирийским беженцам неучастием в конференции

Запад показал свое отношение к сирийским беженцам неучастием в конференции

Международная конференция по беженцам в Дамаске проигнорирована Западом. Российский дипломат Андрей Бакланов дал по этому поводу комментарий корреспонденту SANA.

Отношение западных стран к Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, прошедшей 11 и 12 ноября в Дамаске, показало реальное равнодушие Запада к проблемам сирийских беженцев. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что Запад и дальше будет вести агрессивную политику против Сирии, не обращая внимание на реальные интересы сирийцев, включая тех, кто вынужденно покинули страну из-за войны.

Подтверждением своих слов Бакланов считает заявления западных лидеров о нежелании отпускать сирийских беженцев из Европы, пока президентом Сирийской Арабской Республики остается Башар Асад. Европа фактически поддерживает бесчеловечную политику Вашингтона, который вместо помощи в восстановлении Сирии, ввел против нее тотальные санкции по акту Цезаря.

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#дамаск #сирийские беженцы #конференция по беженцам

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