Российского наблюдателя на выборах в Молдавии отправили на вокзал

Международного наблюдателя от РФ на выборах президента Молдавии Артема Турова отправили на вокзал. Такое сообщение передали СМИ.

Международного наблюдателя от РФ на выборах президента Молдавии Артема Турова отправили на вокзал. Такое сообщение передали СМИ.

Российский наблюдатель присутствовал на выборах главы государства в молдавском селе Варница. Депутату Госдумы Артему Турову порекомендовали отправиться на вокзал с чемоданом. С таким предложением выступили так называемые комбатанты. Турову кричали из толпы "Давай, до свидания!", пишут "Новости Приднестровья".

"Комбатанты" попытались самостоятельно создать блокпост и перекрыть движение для досмотра проходящего автотранспорта. По словам депутата, второй тур выборов проходит спокойно.