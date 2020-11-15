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20:56   15 Ноября 2020
Политика

Российского наблюдателя на выборах в Молдавии отправили на вокзал

Российского наблюдателя на выборах в Молдавии отправили на вокзал

Международного наблюдателя от РФ на выборах президента Молдавии Артема Турова отправили на вокзал. Такое сообщение передали СМИ.

Российский наблюдатель присутствовал на выборах главы государства в молдавском селе Варница. Депутату Госдумы Артему Турову порекомендовали отправиться на вокзал с чемоданом. С таким предложением выступили так называемые комбатанты. Турову кричали из толпы "Давай, до свидания!", пишут "Новости Приднестровья".

"Комбатанты" попытались самостоятельно создать блокпост и перекрыть движение для досмотра проходящего автотранспорта. По словам депутата, второй тур выборов проходит спокойно.

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#молдавия #наблюдатель #российский

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