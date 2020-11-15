Военный эксперт назвал ответ Москвы на размещение F-35 у границ РФ

Военный эксперт Юрий Зверев считает, что российские радиолокационные системы способны противостоять американским F-35.

Журналисты китайских СМИ заявили, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Военный эксперт, директор центра исследований стран Балтийского региона БФУ Юрий Зверев считает, что российские радиолокационные системы способны противостоять вооружениям США.

«Насколько мне известно из открытых источников, [Россия способна дать достойный ответ американским истребителям], потому что наши радиолокационные средства, наши комплексы —например, С-400 или С-500, которые сейчас на подходе, — вполне в состоянии бороться с самолетами пятого поколения», – сказал эксперт.

Кроме того, на вооружении у России есть и истребительная авиация. Эксперт напомнил о российском истребителе пятого поколения Су-57, который поступит в войска до конца 2020 года.

«То есть какие средства борьбы с пятым поколением могут быть? Противовоздушная оборона, зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронная борьба, радиолокация как обнаружение и истребительная авиация», — пояснил он.

Ранее китайское издание Sina сообщило, что США активно разрабатывают истребители пятого поколения. На американские истребители F-35 уже поступило более трех тысяч заказов, и в будущем их планируют разместить по всему миру. Эксперты также указали, что Соединенные Штаты разворачивают все больше этих самолет близ границ России.

По мнению китайский аналитиков, для противостояние американским F-35 и F-22 нужно развернуть такие же истребители пятого поколения, не уступающие по уровню американским.

Однако, поскольку Су-57 не торопятся принимать на вооружение, и вдобавок Россия не может строить Су-57 в крупных масштабах, она находится в невыгодном положении", – говорится в материале.

При этом журналисты отмечают, что на сегодняшний день Россия обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы перехватить любые летательные аппараты, включая и такие как американский истребитель F-35 Lightning II.

В противовес истребителю можно представить радиолокационную станцию (РЛС) «Небо-У», которая может без проблем обнаружить воздушную цель на высоте до 75 метров и на расстоянии до 600 километров. После обнаружения противника в дело вступают системы «Панцирь-С» и С-400, способные сбить истребитель-невидимку.

Авторы статьи характеризуют российскую сеть противовоздушной обороны как «очень плотную».

«В целом, Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Российские высокопоставленные чиновники заявляют, что если американские истребители F-22 и F-35 осмелятся атаковать Россию, то у нее совершенно точно найдется, чем ответить, и она один за другим будет сбивать эти самолеты», — заключает китайское издание.

Ранеt военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что США всеми силами пытаются помешать России продавать свое вооружение другим странам. Именно с этим связаны планы Вашингтона разработать законопроект, под угрозой санкций запрещающий кому-либо покупать российский комплекс ПВО С-400.