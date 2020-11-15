Военно-транспортные самолеты РФ с миротворцами совершили 118 рейсов в НКР

Военно-транспортные самолеты России за сутки выполнили 23 рейса для переброски миротворцев и техники в НКР.

Военно-транспортные самолеты России за сутки выполнили 23 рейса для переброски миротворцев и техники в НКР.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что всего с 10 ноября российские транспортники выполнили 112 авиарейсов в Нагорный Карабах. Отмечается, что развертывание российского миротворческого центра в Степанакерте продолжается.

По информации оборонного ведомства, к 20 ноября российские военные завершат создание межведомственного центра гуманитарного реагирования. Первые оперативные группы специалистов из погранслужбы ФСБ и МЧС уже прибыли в НКР.

Напомним, что с 10 ноября в Карабахе вступило в силу заявление о прекращении огня. Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за соблюдением перемирия.