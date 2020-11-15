Экс-главу СНБ Армении Ванецяна освободили из-под стражи

Суд принял решение об освобождении бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Суд принял решение об освобождении бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур взяли под стражу экс-главу Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна. По версии следствия, он готовился к покушению на жизнь главы правительства страны Никола Пашиняна с последующим захватом власти. Оперативники также провели обыск в квартире его родителей.