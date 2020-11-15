Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:26   15 Ноября 2020
Происшествия

Экс-главу СНБ Армении Ванецяна освободили из-под стражи

Экс-главу СНБ Армении Ванецяна освободили из-под стражи

Суд принял решение об освобождении бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур взяли под стражу экс-главу Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна. По версии следствия, он готовился к покушению на жизнь главы правительства страны Никола Пашиняна с последующим захватом власти. Оперативники также провели обыск в квартире его родителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #армения #ванецян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров