Юшков назвал главную проблему польского газопровода Baltic Pipe

Новые санкции против российского газопровода «Северный поток–2» могут отразиться и на строительстве польско-датского проекта Baltic Pipe, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Новые санкции против российского газопровода «Северный поток–2» могут отразиться и на строительстве польско-датского проекта Baltic Pipe, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Впрочем, главная проблема заключается в том, чем заполнить трубу, заявил эксперт в беседе с порталом Baltnews.

«Строительство Baltic Pipe для Польши – это полбеды. Надо ее еще заполнить чем-то. А заполнить нечем, потому что у Норвегии уже три года подряд падает добыча, и поэтому надо будет перекупать газ, который уже добывается у Норвегии, и пускать его в свою трубу», – сказал Юшков.

В свою очередь, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов высказал мнение, что Baltic Pipe будет только для внутреннего польского потребления, а также для Прибалтики, которая настаивает на отказе от российского газа из соображений политики. Таким образом, Польша будет пытаться стать хабом.

«Они понимают, что сжиженный природный газ (СПГ) очень дорогой и прокладывают свой газопровод Baltic Pipe, чтобы вести через свою территорию норвежский газ. Но это можно назвать попыткой чесать левой ногой правое ухо», — убежден эксперт.

По словам собеседника издания, Baltic Pipe «нужен для польской лисицы, которая сама себя обманула, и прибалтийских котов, наступивших себе на хвост».

«Варшава получит дорогой СПГ, достаточно дорогой норвежский газ, возможно, отказавшись от дешевого российского газа, но кому интересна конкурентоспособность польской экономики? Наверное, все-таки полякам, а не России», — резюмировал Анипилогов.

Baltic Pipe — проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря.

В мае этого года польская нефтегазовая компания PGNiG объявила о начале Baltic Pipe мощностью 10 миллиардов кубов газа в год. Общая протяженность газопровода — свыше 900 километров. Завершить строительство планируется до конца 2022 года.

При этом деньги на строительство нужны немалые: его стоимость оценивается в 1,8-2 миллиардов евро. Проектное финансирование будет осуществляться в основном за счет кредитов, предоставленных европейскими банками. Кроме того, для реализации проекта Baltic Pipe Евросоюз предоставил грант в размере 215 миллиардов евро.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.