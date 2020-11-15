Россиян предупредили о подорожании табака и молочной продукции с 2021 года

Некоторые группы товаров вырастут в цене с 1 января 2021 года. Жителей РФ ожидает подорожание алкоголя, табачных изделий и молочных продуктов.

Некоторые группы товаров вырастут в цене с 1 января 2021 года. Жителей РФ ожидает подорожание алкоголя, табачных изделий и молочных продуктов.

Так, после утвержденного Минфином повышения цен на спиртную продукцию алкоголь подорожает примерно на 6%. Самая дешевая бутылка водки будет стоить 250 рублей. Коньяк при этом вырастет в цене на 3%, минимальная цена составит 466 рублей за бутылку. Ожидается также увеличение акцизов на табачную продукцию, из-за чего сигареты подорожают на 17%, пачка вырастет в цене на 20 рублей.

В мае 2021 года начнется обязательная маркировка молочной продукции. Собственные печатные приспособления на производствах повлекут дополнительные расходы, из-за чего товары подорожают в среднем на 10%. Кроме того, в следующем году на 3,7% увеличится стоимость перевозок, провоза багажа и других услуг РЖД.