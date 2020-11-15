Политолог обвинил Facebook в уходе от ответственности с помощью ИИ
Введение искусственного интеллекта для модерации контента Facebook не поможет решить проблему безосновательной блокировки аккаунтов российских пользователей.
Более того, данные меры позволят социальной сети и дальше не выполнять свои прямые обязанности и не соблюдать российское законодательство. Такое мнение высказал политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин.
Ранее руководство соцсети анонсировало новую модель для решения вопросов, связанных с контентом пользователей, в основу которого вошел искусственный интеллект. Согласно методике, роботизированная система должна оперативно удалять травмирующие читателей посты, которые содержат в себе призывы к разжиганию ненависти, пропаганду насилия и оскорбления.
"Facebook, конечно, переходит к практике создания такого как бы искусственного интеллекта, который решал бы многие вопросы, вместо того, чтобы нагромождать свой сервер техподдержки сообщениями от рядовых пользователей", — заметил Самонкин в комментарии "ПолитЭксперту".
Однако искусственный интеллект работает по уже заданной программе и в некоторых случаях не может ответить на сложные вопросы, связанные с блокировкой. Эксперт считает, что Facebook таким образом уходит от серьезной ответственности, показывая, что незаконными блокировками российского контента в целом будет заниматься робот.
По словам политолога, несоблюдению российского законодательства также способствует нахождение офиса соцсети за рубежом. Самонкин заключил, что если американская компания будет продолжать отмахиваться от своих пользователей, то в ближайшие пять-семь лет ее вытеснят с рынка.