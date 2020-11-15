Политолог обвинил Facebook в уходе от ответственности с помощью ИИ

Введение искусственного интеллекта для модерации контента Facebook не поможет решить проблему безосновательной блокировки аккаунтов российских пользователей.

Введение искусственного интеллекта для модерации контента Facebook не поможет решить проблему безосновательной блокировки аккаунтов российских пользователей.

Более того, данные меры позволят социальной сети и дальше не выполнять свои прямые обязанности и не соблюдать российское законодательство. Такое мнение высказал политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин.

Ранее руководство соцсети анонсировало новую модель для решения вопросов, связанных с контентом пользователей, в основу которого вошел искусственный интеллект. Согласно методике, роботизированная система должна оперативно удалять травмирующие читателей посты, которые содержат в себе призывы к разжиганию ненависти, пропаганду насилия и оскорбления.

"Facebook, конечно, переходит к практике создания такого как бы искусственного интеллекта, который решал бы многие вопросы, вместо того, чтобы нагромождать свой сервер техподдержки сообщениями от рядовых пользователей", — заметил Самонкин в комментарии "ПолитЭксперту".

Однако искусственный интеллект работает по уже заданной программе и в некоторых случаях не может ответить на сложные вопросы, связанные с блокировкой. Эксперт считает, что Facebook таким образом уходит от серьезной ответственности, показывая, что незаконными блокировками российского контента в целом будет заниматься робот.

По словам политолога, несоблюдению российского законодательства также способствует нахождение офиса соцсети за рубежом. Самонкин заключил, что если американская компания будет продолжать отмахиваться от своих пользователей, то в ближайшие пять-семь лет ее вытеснят с рынка.