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19:44   15 Ноября 2020
Политика

Посол РФ заявил, что задержанных в Минске журналистов отпустили из РУВД

Посол РФ заявил, что задержанных в Минске журналистов отпустили из РУВД

Российские журналисты, которые были задержаны белорусскими силовиками во время освещения акции протеста в Минске, уже отпущены из РУВД, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев.

Ранее представитель российской дипмиссии в Минске сообщал, что посольство РФ взаимодействует с руководством МВД и дипломатами МИД Белоруссии. Мезенцев выразил надежду на скорейшее освобождение журналистов, имеющих необходимые аккредитации для работы на территории республики.

Посол РФ отметил, что российское дипломатическое ведомство запрашивало у руководства МВД Белоруссии информацию о причинах ареста корреспондентов.

"Убеждены, что представители правоохранительных органов внимательно отнесутся к задачам, которые решают журналисты", — сказал Мезенцев.

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#минск #белоруссия #журналисты #посольство рф

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