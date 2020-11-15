19:44 15 Ноября 2020Политика
Посол РФ заявил, что задержанных в Минске журналистов отпустили из РУВД
Российские журналисты, которые были задержаны белорусскими силовиками во время освещения акции протеста в Минске, уже отпущены из РУВД, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев.
Российские журналисты, которые были задержаны белорусскими силовиками во время освещения акции протеста в Минске, уже отпущены из РУВД, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев.
Ранее представитель российской дипмиссии в Минске сообщал, что посольство РФ взаимодействует с руководством МВД и дипломатами МИД Белоруссии. Мезенцев выразил надежду на скорейшее освобождение журналистов, имеющих необходимые аккредитации для работы на территории республики.
Посол РФ отметил, что российское дипломатическое ведомство запрашивало у руководства МВД Белоруссии информацию о причинах ареста корреспондентов.
"Убеждены, что представители правоохранительных органов внимательно отнесутся к задачам, которые решают журналисты", — сказал Мезенцев.