Кедми: Россия открывает правду о подлой роли Польши во Второй мировой войне

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми ответил пресс-секретарю министра-координатора польских спецслужб Станиславу Жарину на его слова о том, что Россия старается «испортить имидж» Польши на международной арене.

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми ответил на слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станиславу Жарину о том, что Россия старается «испортить имидж» Польши на международной арене. По словам аналитика, долгое время Москва, напротив, боролась за доброе имя Варшавы и старалась преуменьшить роль поляков во Второй мировой войне.

«Россия и СССР все годы пытались замаслить и преуменьшить роль Польши во Второй мировой войне и в уничтожении евреев. Только сейчас, наконец-то, Россия начала открывать правду о позорной и подлой роли Польши в войне. Это только начало! Вся правда еще ужаснее!», — считает Кедми.

Ранее Польша в очередной раз обрушилась с придуманными обвинениями в российский адрес. В интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши, используя для этого «множество многоязычных каналов связи». Он пояснил, что имеет ввиду «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» со стороны Москвы.

Жарин также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство в регионе. Вместе с тем польский чиновник добавил, что «координированные информационные операции» против Польши проводят и другие государства — Германия, в частности в области исторической политики, и Китай.

Слова представителя польских спецслужб уже прокомментировали российские официальные лица. Сенатор Алексей Пушков заявил, что образ Польши с усилиями России никак не связан. Председатель комиссии верхней палаты парламента по инфополитике также предложил Варшаве глянуть в зеркало, чтобы найти виновника — а не бросаться обвинениями в адрес РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил РБК, что слова Жарина об информационной кампании против страны не имеют никакого отношения к реальности и являются неприемлемыми. Нет ни одного заявления официальных лиц РФ, в которых бы что-то подобное говорилось в отношении Польши, подчеркнул сенатор.

«Польша последовательно разыгрывает российскую карту, а не Россия — польскую», — сказал Косачев.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польским властям для поддержания положительного образа страны следует бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не обвинять Россию в манипуляциях против имиджа страны.

Польские официальные лица не раз обвиняли Москву в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. Варшава считает, что по итогам войны Россия должна возместить Польше убыток. Москва в ответ неоднократно напоминала, что именно советским солдатам Польша обязана освобождением и существованием страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам РФ и Польши.