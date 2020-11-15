Пользователи Сети обнаружили памятник Путину на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий обнаружил удивительное сходство бронзового изображения солдата на монументе героям Украины с профилем Владимира Путина.

Украинский блогер Анатолий Шарий обнаружил удивительное сходство бронзового изображения солдата на монументе героям Украины с профилем Владимира Путина.

В интернете разгорелась жаркая дискуссия из-за украинского памятника с изображением президента России Владимира Путина. Точнее, пользователи Сети отмечают поразительное сходство бронзового профиля с портретом российского лидера.

Фото части монумента разместил в своем Twitter украинский блогер Анатолий Шарий. Он отметил, что памятник был открыт во Львове пару лет назад в честь героев Западно-украинской народной республики. Однако только сейчас украинцы пригляделись к деталям.

Памятник выполнен в виде большого бронзового льва, также на камне изображено лицо Степана Бандеры. Вот только сходства с украинским националистом никто не увидел. В бронзовом портрете пользователи Сети увидели президента России Владимира Путина.