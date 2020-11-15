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19:36   15 Ноября 2020
Политика

Пользователи Сети обнаружили памятник Путину на Украине

Пользователи Сети обнаружили памятник Путину на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий обнаружил удивительное сходство бронзового изображения солдата на монументе героям Украины с профилем Владимира Путина.

В интернете разгорелась жаркая дискуссия из-за украинского памятника с изображением президента России Владимира Путина. Точнее, пользователи Сети отмечают поразительное сходство бронзового профиля с портретом российского лидера.

Фото части монумента разместил в своем Twitter украинский блогер Анатолий Шарий. Он отметил, что памятник был открыт во Львове пару лет назад в честь героев Западно-украинской народной республики. Однако только сейчас украинцы пригляделись к деталям.

Памятник выполнен в виде большого бронзового льва, также на камне изображено лицо Степана Бандеры. Вот только сходства с украинским националистом никто не увидел. В бронзовом портрете пользователи Сети увидели президента России Владимира Путина.

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#путин #украина #памятник

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