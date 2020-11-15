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19:35   15 Ноября 2020
Политика

Помпео рассказал о планах США по антииранских санкциям

Помпео рассказал о планах США по антииранских санкциям

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал развитие отношений с Ираном.

Согласно тексту сообщения, американская сторона планирует ужесточить санкции против Ирана уже на следующей неделе. Такое решение было принято руководством страны в связи с приписываемыми Тегерану репрессиями.

Помпео уточнил, что еще год назад после антиправительственных демонстраций власти Тегерана попытались скрыть факты, подтверждающие жестокие репрессии с помощью цензуры и запугивания.

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