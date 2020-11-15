Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели во "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Северной столицы охарактеризовал этот период плодотворным в вопросах взаимодействия с федеральным центром. Беглов рассказал о встрече с замминистра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой, в рамках которой было принято решение сделать Петербург модельным регионом.

Кроме того, градоначальник встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Главы регионов договорились об объединении совместных усилий в борьбе с пандемией. Беглов также обсудил с главой ВТБ реализацию строительства метро и создания Широтной магистрали скоростного движения.