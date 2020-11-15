Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:22   15 Ноября 2020
Общество

Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели во "ВКонтакте"

Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели во "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Северной столицы охарактеризовал этот период плодотворным в вопросах взаимодействия с федеральным центром. Беглов рассказал о встрече с замминистра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой, в рамках которой было принято решение сделать Петербург модельным регионом.

Кроме того, градоначальник встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Главы регионов договорились об объединении совместных усилий в борьбе с пандемией. Беглов также обсудил с главой ВТБ реализацию строительства метро и создания Широтной магистрали скоростного движения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#строительство #развитие #беглов #итоги #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров