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18:56   15 Ноября 2020
Политика

Цискаридзе рассказал, почему выступал "за" возвращение Крыма России

Цискаридзе рассказал, почему выступал "за" возвращение Крыма России

Николай Цискаридзе дал большое интервью, в котором рассказал, почему артисты не должны лезть в политику. И ответил, почему сам публично выступал за присоединение Крыма.

Николай Цискаридзе в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала "А поговорить?" открыто рассказал, почему подписал письмо о поддержке возвращения Крыма в состав России. Блогер напомнила Цискаридзе его же слова: он говорил, что артист не имеет права выступать с политическими заявлениями. Экс-премьер Большого театра, а последние шесть лет ректор Академии русского балета имени Вагановой не стал уходить от ответа.

"Все мои предки во всех войнах, которые вела Российская Империя за Крым, принимали участие. И у меня много предков, погибших в боях за Крым. Мои предки не воевали ни за что иное, кроме как за Российскую Империю. За российское присутствие на этой территории", — сказал Цискаридзе.

Он также отметил, что вопрос Крыма решался в дни, когда Николай Цискаридзе уже не был артистом балета и имел отношение к чиновничьему аппарату. Поэтому и принял решение высказаться на политическую тему именно в вопросе Крыма.

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#крым #балет #цискаридзе

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