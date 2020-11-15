Ищенко объяснил истерику Польши из-за проигрыша в информационной войне

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Польша ведет с Россией информационную войну, она же ее начала, а сейчас бьется в истерике. Так эксперт прокомментировала слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб о «российской угрозе».

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Польша ведет с Россией информационную войну, которую сама же и начала, а сейчас бьется в истерике. Так эксперт прокомментировал слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о «российской угрозе».

«Польша своей активностью в Белоруссии создала РФ определенные проблемы. Те силы, которые выступают сегодня против [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии, полностью русофобские. Естественно, Россия их поддерживать не будет. Но как поддерживать Лукашенко, который забыл все свои обещания Путину и снова играет в многовекторность? Вот эта многовекторность и будет приводить Белоруссию к майданам. Результат уже есть», — сказал Ищенко в комментарии Nation News.

Тем самым политолог подчеркнул, что именно Польша применяет свои информационные технологии в соседней республике, пытаясь затронуть Россию.

«Польша ведет с Россией информационную войну, она эту войну начала и сейчас бьется в истерике. Это значит, что-то у поляков не складывается», — убежден Ищенко.

Эксперт считает, что Варшава хочет принести проблемы Москве из-за событий в Минске. Однако Россия научилась из таких ситуацией выходить, причем с пользой для себя. В качестве примера Ищенко привел события на Украине и на Кавказе.

«Например, на Украине пытались поставить Россию между двух огней: либо не прислать на Украину войска и получить проблемы, либо прислать на Украину войска и получить проблемы. В результате — Крым российский, в Донбассе — отдельные республики, а проблемы Украины у США. Также и на Кавказе, сейчас там закончилась вторая карабахская война, в которую пытались втянуть Россию. В России научились находить третий вариант, который в итоге даже в очень плохой ситуации приносит победу», — заключил собеседник издания.

Ранее Польша в очередной раз обрушилась с придуманными обвинениями в адрес РФ. В интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы подрывает авторитет Польши. Он пояснил, что имеет ввиду «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» со стороны Москвы.

Жарин также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство в регионе.

На выпады Варшавы уже отреагировали российские официальные лица. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РБК, что слова Жарина об информационной кампании против страны не имеют никакого отношения к реальности и являются неприемлемыми. По словам сенатор, нельзя найти ни одного заявления официальных лиц РФ, в которых бы что-то подобное говорилось в отношении Польши.

В свою очередь, есть сотни заявлений польских политиков, «которые описывают Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику совершенно неподобающим образом».

«Польша последовательно разыгрывает российскую карту, а не Россия — польскую», — сказал Косачев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польским властям для поддержания положительного образа страны следует бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не обвинять Россию в манипуляциях против имиджа страны.