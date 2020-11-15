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19:32   15 Ноября 2020
Россия

Ищенко объяснил истерику Польши из-за проигрыша в информационной войне

Ищенко объяснил истерику Польши из-за проигрыша в информационной войне

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Польша ведет с Россией информационную войну, которую сама же и начала, а сейчас бьется в истерике. Так эксперт прокомментировал слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о «российской угрозе».

«Польша своей активностью в Белоруссии создала РФ определенные проблемы. Те силы, которые выступают сегодня против [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии, полностью русофобские. Естественно, Россия их поддерживать не будет. Но как поддерживать Лукашенко, который забыл все свои обещания Путину и снова играет в многовекторность? Вот эта многовекторность и будет приводить Белоруссию к майданам. Результат уже есть», — сказал Ищенко в комментарии Nation News.

Тем самым политолог подчеркнул, что именно Польша применяет свои информационные технологии в соседней республике, пытаясь затронуть Россию. 

«Польша ведет с Россией информационную войну, она эту войну начала и сейчас бьется в истерике. Это значит, что-то у поляков не складывается», — убежден Ищенко.

Ищенко объяснил истерику Польши из-за проигрыша в информационной войне

Эксперт считает, что Варшава хочет принести проблемы Москве из-за событий в Минске. Однако Россия научилась из таких ситуацией выходить, причем с пользой для себя. В качестве примера Ищенко привел события на Украине и на Кавказе.

«Например, на Украине пытались поставить Россию между двух огней: либо не прислать на Украину войска и получить проблемы, либо прислать на Украину войска и получить проблемы. В результате — Крым российский, в Донбассе — отдельные республики, а проблемы Украины у США. Также и на Кавказе, сейчас там закончилась вторая карабахская война, в которую пытались втянуть Россию. В России научились находить третий вариант, который в итоге даже в очень плохой ситуации приносит победу», — заключил собеседник издания.

Ранее Польша в очередной раз обрушилась с придуманными обвинениями в адрес РФ. В интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы подрывает авторитет Польши. Он пояснил, что  имеет ввиду «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» со стороны Москвы.

Жарин также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство в регионе.

Ищенко объяснил истерику Польши из-за проигрыша в информационной войне

На выпады Варшавы уже отреагировали российские официальные лица. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РБК, что слова Жарина об информационной кампании против страны не имеют никакого отношения к реальности и являются неприемлемыми. По словам сенатор, нельзя найти ни одного заявления официальных лиц РФ, в которых бы что-то подобное говорилось в отношении Польши.

В свою очередь, есть сотни заявлений польских политиков, «которые описывают Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику совершенно неподобающим образом».

«Польша последовательно разыгрывает российскую карту, а не Россия — польскую», — сказал Косачев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польским властям для поддержания положительного образа страны следует бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не обвинять Россию в манипуляциях против имиджа страны.

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