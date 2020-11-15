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18:36   15 Ноября 2020
Политика

МИД РФ отреагировал на задержания журналистов в Белоруссии

МИД РФ отреагировал на задержания журналистов в Белоруссии

Российское посольство в Белоруссии занимается ситуацией с задержанными журналистами в Минске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее корреспондент издания РИА Новости сообщила, что ее задержали во время освещения митинга в белорусской столице и доставили в РУВД Центрального района Минска.

"Посольство занимается", — подчеркнула Захарова, комментируя ситуацию.

Журналист, которая имеет аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в республике, освещала массовое мероприятие оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Также задержали еще двух российских корреспондентов, пишут РИА Новости.

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#захарова #белоруссия #мид рф

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