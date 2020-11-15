18:36 15 Ноября 2020Политика
МИД РФ отреагировал на задержания журналистов в Белоруссии
Российское посольство в Белоруссии занимается ситуацией с задержанными журналистами в Минске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российское посольство в Белоруссии занимается ситуацией с задержанными журналистами в Минске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее корреспондент издания РИА Новости сообщила, что ее задержали во время освещения митинга в белорусской столице и доставили в РУВД Центрального района Минска.
"Посольство занимается", — подчеркнула Захарова, комментируя ситуацию.
Журналист, которая имеет аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в республике, освещала массовое мероприятие оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Также задержали еще двух российских корреспондентов, пишут РИА Новости.