Суд поместил под стражу замдиректора Нижегородского водоканала

Суд арестовал заместителя генерального директора АО "Нижегородский водоканал" по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд арестовал заместителя генерального директора АО "Нижегородский водоканал" по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Замдиректора пробудет под стражей до 9 января. Вместе с ним арестованы еще три фигуранта дела. Следователи обвиняют их в создании преступного сообщества, получении взяток и покушении на мошенничество.

Суд уже арестовал 12 ноября трех человек по этому делу, в том числе генерального директора организации и еще одного заместителя. Еще два фигуранта были помещены под домашний арест.

Следствие считает, что обвиняемые создали преступное сообщество летом 2018 года. Организаторы установили сумму взятки, которую контрагенты должны были выплачивать должностным лицам водоканала.